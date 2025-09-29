Choe Son-hui et Wang Yi souhaitent approfondir les relations Pyongyang-Pékin

Photo : YONHAP News

La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères s'est entretenue avec son homologue chinois, hier à Pékin. Selon le ministère chinois, ils ont discuté des échanges et de la coopération entre les deux pays.Choe Son-hui a souligné que la rencontre entre Kim Jong-un et Xi Jinping en septembre avait donné une orientation stratégique et une impulsion dans l'approfondissement des relations bilatérales, centrées sur le socialisme. Elle a ensuite déclaré que Pyongyang était disposé à développer des liens avec Pékin à un niveau jamais atteint. Confirmant la volonté des deux parties à « résister conjointement à l'unilatéralisme et à la politique de puissance en promouvant une structure mondiale plus juste et plus équitable ». Un message qui semble être adressé aux Etats-Unis.De son côté Wang Yi a déclaré que la politique stratégique du gouvernement chinois a toujours été de « sauvegarder, consolider et développer » les relations bilatérales. Il a indiqué que sa responsabilité était de mettre en œuvre les ententes communes, de renforcer la communication stratégique et de promouvoir étroitement les échanges et la coopération pour la paix et le développement régionaux. Il a conclu en annonçant que Pékin était prêt à renforcer la coopération et la coordination avec Pyongyang dans les affaires internationales et régionales.Enfin, lors de cette entrevue, l'éventuel voyage de Xi Jinping à Pyongyang aurait pu être évoqué.