Incendie au NIRS : Lee Jae Myung appelle au rétablissement rapide des services

Photo : YONHAP News

A la suite de l'incendie au Service national de ressources informationnelles (NIRS) à Daejeon, le président de la République a appelé au rétablissement rapide des services liés à la vie quotidienne de la population, en mobilisant toutes les mesures d'urgence, y compris le travail 24h/24 et le personnel du secteur privé.Hier, dans un communiqué, la porte parole de la présidence a indiqué que Lee Jae Myung avait tenu une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) autour de l'incendie survenu vendredi soir. Le chef de l'Etat a demandé que tous les moyens soient déployés pour atténuer la douleur endurée par les citoyens. Il a ainsi ordonné au ministère des Finances d'accorder un budget nécessaire.Selon Kang Yu-jung, Lee Jae Myung a souligné qu'au delà de la résolution en urgence de l'incendie, il est nécessaire de transformer le système de gestion national de données et d'examiner si les règlements liés au système de sauvegarde sont appropriés et bien appliqués. Elle a ajouté que le dirigeant avait appelé le Comité national sur l'intelligence artificielle d'établir des mesures en la matière, en collaboration avec le privé, si c'est nécessaire.A la réunion, participaient le Premier ministre, les ministres et vices-ministres, les conseillers présidentiels, les chefs de dix-sept collectivités locales et les spécialistes des services cloud.