Endettement des ménages : les quadragénaires en première ligne

Photo : YONHAP News

L’endettement des ménages sud-coréens continue de grimper. Selon la Banque de Corée (BOK), la dette moyenne par emprunteur a atteint 96,6 millions de wons au deuxième trimestre, environ 59 000 euros, soit le niveau le plus élevé depuis la création des statistiques en 2012.La hausse est particulièrement marquée chez les quadragénaires, dont l’endettement dépasse désormais 120 millions de wons, un record. Les trentenaires suivent de près avec une moyenne de 84,5 millions de wons, eux aussi à un niveau jamais atteint. Ces générations actives, fortement engagées dans des investissements immobiliers ou financiers, sont au cœur de cette dynamique.L’encours global des prêts a atteint 1 903 700 milliards de wons, contre 1 859 300 milliards un an plus tôt, alors même que le nombre total d’emprunteurs a diminué. Cette progression souligne l’alourdissement de la dette individuelle et la dépendance croissante des ménages au crédit.La situation est encore plus préoccupante parmi les seniors. Le nombre de « débiteurs vulnérables » âgés de plus de 60 ans, cumulant faibles revenus, mauvais profils de crédit et dettes contractées auprès de trois institutions ou plus, a atteint près de 250 000 au deuxième trimestre, là aussi un record.Pour le député Park Sung-hoon, qui a relayé ces données, la dette des ménages constitue « un risque structurel pour l’économie nationale ». Il appelle le gouvernement à mettre en place rapidement des mécanismes de protection pour les foyers les plus fragiles.