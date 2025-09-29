Incendie au NIRS : rétablissement progressif des services administratifs

Photo : YONHAP News

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a déclaré, aujourd'hui, que 55 des 647 services gérés par le Service national des ressources informationnelles (NIRS) ont repris leur fonctionnement, y compris ceux de la Poste et de « gov.kr », le portail des services administratifs en ligne.Yoon Ho-jung, également chef du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), a présenté ses sincères excuses pour les désagréments causés à la population par l'incendie, lors de la réunion de cette entité tenue ce matin au complexe administratif de Sejong.Le ministre a ensuite indiqué que 96 systèmes, sévèrement endommagés, ne seraient pas facilement remis en service. Il s'est engagé à trouver un dispositif de remplacement le plus vite possible, en les transférant au cloud public-privé de la succursale de Daegu du NIRS. Il se rendra sur place cet après-midi pour examiner les préparatifs destinés au bon déroulement du transfert.Selon le siège central, un nombre croissant de services administratifs est remis en route en fonction du rétablissement progressif des systèmes. Mais il faudrait au moins deux semaines pour voir la reprise totale des services du NIRS.