Apec : le sommet des PDG accueillera des patrons d’entreprises mondiales

Photo : YONHAP News

Du 28 au 31 octobre, Gyeongju accueillera le sommet des PDG de l’Apec, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Corée (Korcham).Selon des sources des milieux d’affaires, dimanche, cette édition devrait réunir quelque 1 700 dirigeants et hauts responsables d’entreprises mondiales basées dans l’Asie-Pacifique. Le gouvernement et la communauté d’affaires sud-coréenne continuent de déployer des efforts pour attirer des entrepreneurs internationaux de renom. Une attention particulière est portée à l’éventuelle participation de Jensen Huang, PDG de NVIDIA. Considéré comme une icône de l’innovation fondée sur l’intelligence artificielle (IA), il pourrait animer, le 31 octobre, une session spéciale sur le sujet. D’autant plus que l’Apec 2025 est placé sous le thème : « Créer un avenir durable : connecter, innover et prospérer ».Certains évoquent de possibles rencontres entre Jensen Huang et des dirigeants des économies membres de l’Apec, mais aussi avec les chefs des groupes sud-coréens Samsung et SK. Avec Lee Jae-yong et Chey Tae-won, les discussions pourraient porter sur la fourniture de puces mémoires à large bande passante (HBM) de Samsung Electronics et de SK hynix à Nvidia. Une visite des lignes de production locales pourrait également être organisée.Parmi d’autres patrons qui pourraient être présents figure Sam Altman, PDG d’OpenAI. Son entreprise, qui a développé ChatGPT, a récemment établi une succursale à Séoul.