Box-office : « No Other Choice » reste en tête

Photo : YONHAP News

« No Other Choice », ou « Aucun autre choix » en français, a remporté un succès au box-office sud-coréen lors de son premier week-end d'exploitation, avec 609 000 entrées du 26 au 28 septembre. Selon le Conseil du film coréen (Kofic), aujourd'hui, le long-métrage de Park Chan-wook a attiré, au total, 1 073 000 de spectateurs.La comédie noire raconte l'histoire de Mansoo, un licencié qui cherche un emploi à tout prix pour sa famille, devenu tueur en série pour survivre.La deuxième place du box-office a été occupée par un film d'animation japonais, « Chainsaw Man– le Film : L'arc de Reze » avec 311 000 spectateurs. Un autre film d'animation, « Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba : La Forteresse infinie », occupe la troisième place avec 116 000 billets vendus. « The Ulgy » du réalisateur sud-coréen Yeon Sang-ho a pris la quatrième position, enregistrant 90.000 entrées.Concernant les taux de réservation, « No Other Choice » s'est hissé en tête avec 26,2 %, suivi par « Boss », une comédie d'action signée Ra Hee-chan, qui sortira dans les salles le 3 octobre, date de début des congés de Chuseok.