Apec : Séoul n’exclut pas une rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump

Photo : YONHAP News

Le dialogue entre le dirigeant nord-coréen et le président américain pourrait reprendre à l'occasion du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), prévu fin octobre à Gyeongju. C'est ce qu'a indiqué un haut responsable de Séoul, lors d'une rencontre avec des correspondants sud-coréens à New York, vendredi.Interrogé à ce sujet, ce responsable a répondu qu'une telle éventualité n'était pas exclue, tout en indiquant que la prudence était de mise pour le moment. Il a ajouté que c’était une possibilité et qu'il observerait l'évolution de la situation tout en espérant que cette rencontre aurait lieu.Au cours de son premier mandat, Donald Trump avait effectué un voyage surprise en Corée du Sud en juin 2019, après avoir participé au sommet du G20 au Japon, afin de rencontrer Kim Jong-un à Panmunjom, dans la zone démilitarisée (DMZ) entre les deux Corées. Une rencontre improvisée similaire pourrait donc se produire en marge du prochain sommet de l'Apec, selon le responsable sud-coréen.Récemment, Séoul s'était montré plutôt sceptique quant à la reprise d'un dialogue entre Pyongyang et Washington. Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Wi Sung-lak, avait même mis en garde, dans une émission radio diffusée le 29 août, contre des attentes excessives. Mais la perspective semble avoir changé après les propos tenus par le dirigeant nord-coréen, le 21 septembre, lors de la 13e session de la 14e Assemblée populaire suprême. Kim Jong-un s'était alors dit prêt à rencontrer Donald Trump si ce dernier renonçait à dénucléariser la Corée du Nord.