Les autorités financières promettent un profond renouveau après l’échec de la réforme institutionnelle

Photo : YONHAP News

Trois jours après l’adoption de la loi révisée sur l’organisation gouvernementale, qui a écarté toute réorganisation des autorités financières, le président de la Commission des services financiers (FSC), Lee Eog-weon, et le gouverneur du Service de supervision financière (FSS), Lee Chan-jin, se sont rencontrés en urgence, aujourd’hui, pour afficher leur volonté de réforme.La réunion est intervenue alors que le projet initial, qui visait à transférer certaines compétences de la FSC au ministère de l’Economie et à scinder le FSS en deux entités, a été abandonné.Les deux responsables ont reconnu que leurs institutions n’avaient pas su répondre aux attentes du public. Ils se sont engagés à renforcer la protection des consommateurs, en mettant l’accent sur la transparence et la responsabilité. Parmi les mesures annoncées figurent une refonte des structures et du personnel, un contrôle accru des ventes abusives de produits financiers et un suivi rigoureux des cyberattaques.Ils ont également promis de tirer les leçons de l’incendie survenu le 26 septembre au Centre national de gestion des ressources informatique de Daejeon, en veillant à réduire au minimum les désagréments pour les usagers.Enfin, les régulateurs ont affirmé vouloir privilégier un dialogue plus étroit avec les consommateurs et renforcer la transparence à toutes les étapes du contrôle financier, afin de restaurer la confiance et de consolider la crédibilité du système.