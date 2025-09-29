Chuseok : plus de 30 millions de voyageurs attendus

Photo : YONHAP News

Les vacances de Chuseok seront plus longues, cette année, par rapport aux années précédentes. Selon l'Institut du transport de Corée (KOTI), à cette occasion, 32,18 millions de personnes se déplaceront à l'intérieur du pays ou à l'étranger, soit 8,2 % de plus qu'en 2024.Une enquête révèle que 40,9 % des sud-Coréens envisagent de voyager et 89,5 % d'entre eux opteront pour le tourisme intérieur.La plupart des déplacements locaux (84,5 %) se feront en voiture. Les accotements des autoroutes seront ouverts aux véhicules de manière temporaire et le nombre de places assises dans les transports en commun seront multipliées, pour rendre les déplacements plus fluides et sécurisés. De son côté, le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports a annoncé, aujourd'hui, avoir désigné une période spéciale de gestion des transports, du 2 au 12 octobre.Le jour estimé le plus encombré sera le 6 octobre, le jour même de Chuseok, avec 9,33 millions de voyageurs. En raison de la longue durée des congés, le nombre moyen de déplacements quotidiens devrait diminuer de 2 % par rapport à 2024, pour atteindre 7,75 millions. Le nombre de voitures sur les autoroutes devraient reculer de 2,4 % à 5,42 millions. Le pic sera de 6,67 millions le jour de Chuseok, une hausse de 2,3 %.