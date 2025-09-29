Diplomatie : Séoul reçoit sept nouveaux ambassadeurs

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung a accueilli, aujourd’hui au Bureau présidentiel de Yongsan, les lettres de créance de sept nouveaux chefs de mission diplomatique accrédités en Corée du Sud. Parmi eux figuraient Nadine Olivieri Lozano (Suisse), Bartosz Wisniewski (Pologne), Tanel Sepp (Estonie), Philippe Lafortune (Canada), Mikael Hemniti Winther (Danemark), Wong Kai Jiun (Singapour) et Ugo Astuto (Union européenne).A cette occasion, le chef de l’Etat a salué leur prise de fonction et exprimé son souhait de voir ces diplomates jouer un rôle actif de « passerelle » afin de renforcer les partenariats avec leurs pays respectifs et de générer davantage de bénéfices concrets au profit des populations concernées.Le président de la République a notamment mis l’accent sur les opportunités de coopération dans des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle, les technologies de pointe et l’industrie de défense, tout en appelant à une collaboration accrue sur la scène internationale.Les nouveaux ambassadeurs ont, pour leur part, transmis les salutations de leurs dirigeants respectifs, et affirmé leur volonté de contribuer activement au développement des relations avec Séoul. Ils ont aussi assuré leur soutien aux efforts sud-coréens en faveur de la paix et de la stabilité dans la péninsule.