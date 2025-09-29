Lee Jae Myung s’entretiendra demain avec Shigeru Ishiba à Busan

Photo : YONHAP News

Le président de la République accueillera demain le Premier ministre japonais, qui entame une visite officielle de deux jours en Corée du Sud. Lee Jae Myung et Shigeru Ishiba se rencontreront à Busan, ville portuaire du sud-est du pays, pour un sommet suivi d’un dîner.Lors d’un point presse, la porte-parole du Bureau présidentiel sud-coréen a rappelé que les deux hommes s’étaient engagés, lors de leur sommet en août dernier à Tokyo, à relancer la « diplomatie de la navette » et à se retrouver dans les meilleurs délais. A cette occasion, le chef de l’Etat sud-coréen avait proposé d’organiser une nouvelle rencontre hors de Séoul.La visite d’un dirigeant japonais pour un sommet en dehors de la capitale est une première depuis 2004, lorsque Junichiro Koizumi, s’était entretenu avec le président sud-coréen Roh Moo-hyun sur l’île de Jeju.Ce sera le premier voyage de Shigeru Ishiba en Corée du Sud depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2024, mais aussi son dernier dans ses fonctions. Il a déjà annoncé son intention de quitter la présidence du Parti libéral-démocrate, ce qui le démet d’office de son poste de Premier ministre. Son successeur sera élu le 4 octobre.