Hangang River Bus : interruption du service

Photo : YONHAP News

Le bus fluvial de Séoul, lancé le 18 septembre sur le fleuve Han, a cessé de circuler à peine onze jours après son inauguration. Le maire de la capitale a présenté ses excuses aujourd’hui, reconnaissant la frustration des habitants qui espéraient profiter de ce nouveau moyen de transport durant les congés de Chuseok.Oh Se-hoon a expliqué que plusieurs pannes techniques, survenues dès les premiers jours d’exploitation, avaient nourri un climat d’inquiétude parmi les usagers. La municipalité a décidé d’interrompre les trajets avec passagers jusqu’à la fin octobre afin de procéder à une phase de tests sans voyageurs, destinée à améliorer la stabilité et la sécurité des navettes.Depuis son lancement, le bus fluvial a subi plusieurs défaillances notables, dont deux pannes de gouvernail et un problème électrique ayant entraîné des annulations de trajets. Ces incidents répétés ont convaincu les autorités qu’une suspension temporaire était inévitable.