Accord commercial : Séoul juge irréalisable la demande de Donald Trump

Wi Sung-lac s'est exprimé, samedi sur la chaîne sud-coréenne Chanel A, sur la déclaration de Donald Trump qui a souhaité que les investissements de 350 milliards de dollars, promis par Séoul dans l'accord commercial conclu en juillet dernier, soient versés d'avance en espèces.A la question de savoir si les propos du président américain compromettraient davantage les négociations commerciales bilatérales en cours, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale a affirmé que cette demande dépassait les capacités de la Corée du Sud d'un point de vue objectif et réaliste.Selon lui, il s'agit d’« un fait que tous les sud-Coréens ne peuvent que reconnaître, quel que soit le bord politique dont ils sont issus ». Il a ajouté que l’élaboration d’une solution alternative est actuellement en cours.En vue de la finalisation de l'accord commercial bilatéral, Wi Sung-lac a indiqué viser une prochaine rencontre entre les dirigeants sud-coréen et américain, qui pourrait intervenir lors du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), prévu fin octobre à Gyeongju.Concernant la rencontre entre Lee Jae Myung et le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, tenue la semaine dernière à New York, il a reconnu qu’elle n’avait pas débouché sur des avancées significatives pour une conclusion des négociations. Il a toutefois précisé que cette réunion avait néanmoins permis d’exprimer plus clairement la position de Séoul.