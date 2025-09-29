Accord commercial : Séoul juge irréalisable la demande de Donald Trump

Wi Sung-lac s'est exprimé, samedi sur la chaîne sud-coréenne Chanel A, sur la déclaration de Donald Trump qui a souhaité que les investissements de 350 milliards de dollars, promis par Séoul dans l'accord commercial conclu en juillet dernier, soient versés d'avance en espèces.
A la question de savoir si les propos du président américain compromettraient davantage les négociations commerciales bilatérales en cours, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale a affirmé que cette demande dépassait les capacités de la Corée du Sud d'un point de vue objectif et réaliste.
Selon lui, il s'agit d’« un fait que tous les sud-Coréens ne peuvent que reconnaître, quel que soit le bord politique dont ils sont issus ». Il a ajouté que l’élaboration d’une solution alternative est actuellement en cours.
En vue de la finalisation de l'accord commercial bilatéral, Wi Sung-lac a indiqué viser une prochaine rencontre entre les dirigeants sud-coréen et américain, qui pourrait intervenir lors du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), prévu fin octobre à Gyeongju.
Concernant la rencontre entre Lee Jae Myung et le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, tenue la semaine dernière à New York, il a reconnu qu’elle n’avait pas débouché sur des avancées significatives pour une conclusion des négociations. Il a toutefois précisé que cette réunion avait néanmoins permis d’exprimer plus clairement la position de Séoul.