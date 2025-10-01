Chuseok : le président Lee salue l'engagement du personnel médical

Photo : YONHAP News

A l’approche de Chuseok, qui tombe cette année le 6 octobre, le président de la République s’est rendu au Centre médical national à Séoul pour remercier le personnel soignant et réaffirmer son engagement en faveur du renforcement des services publics de santé. Malgré la crise prolongée du système médical, le rôle essentiel des professionnels du secteur dans le maintien d’un haut niveau de confiance de la population envers les soins a été salué.Lee Jae Myung a noté des améliorations, concernant le problème récurrent des urgences saturées notamment. Il a souligné le paradoxe du système sud-coréen, qui, bien que faiblement doté en infrastructures publiques, offre une couverture santé parmi les meilleures au monde. Grâce, selon lui, au dévouement des soignants.Lors d’une réunion à huis clos, les professionnels ont exprimé leurs préoccupations : manque de personnel en région, écarts de salaires et pénurie d’infirmiers. En réponse, le chef de l'Etat a demandé à la ministre de la Santé d’élaborer des solutions concrètes et a appelé à rester mobilisé pour assurer des congés de Chuseok sûrs pour tous.