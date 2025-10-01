Corée du Nord-Chine : Choe Son-hui rencontre Li Qiang

La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères a rencontré, lundi, le Premier ministre chinois au Grand Palais du peuple à Pékin. C'est ce qu'a rapporté ce matin l'agence de presse officielle nord-coréenne, la KCNA.
Au cours de cet entretien, Choe Son-hui a rappelé que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président chinois Xi Jinping s’étaient accordés, lors de leur sommet début septembre, pour promouvoir les échanges bilatéraux de haut niveau. Elle a ensuite réaffirmé la ferme volonté de Pyongyang de renforcer les relations d’amitié et de coopération bilatérales, conformément aux impératifs de l’époque.
La cheffe de la diplomatie nord-coréenne a également présenté les efforts du peuple nord-coréen visant à achever les projets prévus dans le cadre de la dernière année du plan quinquennal de développement économique et à préparer le 9e Congrès du Parti des travailleurs. Elle a aussi exprimé le souhait que la Chine continue de progresser sur la voie de la prospérité nationale sous la direction de Xi Jinping.
De son côté, Li Qiang a estimé que, lors de la rencontre de leur dirigeant, les deux pays étaient parvenus à d’importantes ententes concernant le développement de leurs relations bilatérales traditionnelles. Il a également assuré que Pékin attachait une grande importance à ses liens avec Pyongyang et s’employait à les faire avancer d’un point de vue stratégique et à long terme.
Selon les médias chinois, Choe a déclaré que la Corée du Nord continuerait de soutenir fermement la position de la Chine sur les questions liées à ses intérêts fondamentaux, notamment Taïwan, le Xinjiang, région des Ouïghour, le Xizang, nom chinois du Tibet, et Hong Kong. Cependant, ces propos n’ont pas été mentionnés par la KCNA.
Arrivée samedi à Pékin pour une visite de quatre jours, Choe avait rencontré dimanche son homologue chinois, Wang Yi.