Corée du Nord-Chine : Choe Son-hui rencontre Li Qiang

Photo : YONHAP News

La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères a rencontré, lundi, le Premier ministre chinois au Grand Palais du peuple à Pékin. C'est ce qu'a rapporté ce matin l'agence de presse officielle nord-coréenne, la KCNA.Au cours de cet entretien, Choe Son-hui a rappelé que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président chinois Xi Jinping s’étaient accordés, lors de leur sommet début septembre, pour promouvoir les échanges bilatéraux de haut niveau. Elle a ensuite réaffirmé la ferme volonté de Pyongyang de renforcer les relations d’amitié et de coopération bilatérales, conformément aux impératifs de l’époque.La cheffe de la diplomatie nord-coréenne a également présenté les efforts du peuple nord-coréen visant à achever les projets prévus dans le cadre de la dernière année du plan quinquennal de développement économique et à préparer le 9e Congrès du Parti des travailleurs. Elle a aussi exprimé le souhait que la Chine continue de progresser sur la voie de la prospérité nationale sous la direction de Xi Jinping.De son côté, Li Qiang a estimé que, lors de la rencontre de leur dirigeant, les deux pays étaient parvenus à d’importantes ententes concernant le développement de leurs relations bilatérales traditionnelles. Il a également assuré que Pékin attachait une grande importance à ses liens avec Pyongyang et s’employait à les faire avancer d’un point de vue stratégique et à long terme.Selon les médias chinois, Choe a déclaré que la Corée du Nord continuerait de soutenir fermement la position de la Chine sur les questions liées à ses intérêts fondamentaux, notamment Taïwan, le Xinjiang, région des Ouïghour, le Xizang, nom chinois du Tibet, et Hong Kong. Cependant, ces propos n’ont pas été mentionnés par la KCNA.Arrivée samedi à Pékin pour une visite de quatre jours, Choe avait rencontré dimanche son homologue chinois, Wang Yi.