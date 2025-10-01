Apec : interdiction des armes à feu et des explosifs civils

Photo : YONHAP News

A un mois du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), prévu à Gyeongju, l’Agence nationale de la police a annoncé la mise en place d'une interdiction de sortie des armes à feu.Dès le 26 octobre, un peu moins de 85 000, appartenant à des particuliers, resteront stockés dans les commissariats. Celles déjà sorties devront y être déposées, avant le 25 octobre à 18h. Le retour à la normale est prévu à partir du 3 novembre.Toutefois, il y aura des exceptions. Notamment aux aéroports, pour la lutte contre les oiseaux et animaux nuisibles, ou en ville, face à une urgence comme l’apparition de sangliers.Par ailleurs, depuis hier et jusqu'au 23 octobre, les autorités inspectent tous les commerces d’armes et d’explosifs. Elles vérifient notamment s’il y a des vols ou des fuites d’armes et de munitions. Un trafic illégal de cartouches de tir sportif a déjà été découvert. Trois suspects ont été arrêtés dans le nord de la province de Gyeonggi.Enfin, à partir du 31 octobre, l’usage et le transport d’explosifs seront interdits dans un rayon de deux kilomètres autour du lieu du sommet.