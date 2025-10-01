Onu : Cho Hyun souligne les efforts de Séoul pour la paix et la confiance entre les deux Corées

Photo : YONHAP News

Cho Hyun a participé à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, tenue jeudi au siège des Nations unies à New York, en marge de l'Assemblée générale. C’est ce qu’a annoncé son ministère lundi.Lors de cet événement, organisé sous le thème « La paix comme voie vers un développement économique durable », le chef de la diplomatie sud-coréenne a présenté les contributions actives de son pays à la défense de la paix et de la sécurité internationales en tant que président tournant du Conseil de sécurité, ainsi que ses efforts visant à restaurer la confiance et la paix dans ses relations avec la Corée du Nord. Il a également souligné l’importance d’utiliser l’intelligence artificielle (IA) et l’innovation technologique comme outils de promotion de la paix.Le ministre a en outre indiqué que son pays préparait l’adoption d’un document de résultats sur la vision régionale de l’IA lors du sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), prévu fin octobre à Gyeongju.