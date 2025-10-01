La production industrielle stagne en août

Photo : YONHAP News

La production industrielle, qui est un important baromètre de la santé économique, est restée inchangée en août, après deux mois consécutifs de hausse. Avec 114,5, son indice est identique à celui de juillet, selon l’Institut national des statistiques (Kostat).Dans le détail, la production a continué d’augmenter dans les industries minière et manufacturière, dopée par celle des automobiles (+21,2 % en un mois ) et des produits médicaux-pharmaceutiques (+11 %). En revanche, elle s’est repliée dans la fabrication de puces électroniques (-3,1 %). Même constat pour la production des services (-0,7 %) et pour les ventes au détail (-2,4 %).Quant aux investissements dans les biens d’équipement, ils ont eux aussi diminué de 1,1 %.Néanmoins, les indicateurs reflétant la conjoncture économique actuelle et future ont respectivement progressé de 0,2 et de 0,5 point en glissement mensuel.A noter que le Kostat, actuellement dépendant du ministère de l’Economie et des Finances, sera placé sous l’autorité du Premier ministre, à partir du mois prochain. Il sera alors rebaptisé et devrait prendre le nom de « Bureau des données de l’Etat ».