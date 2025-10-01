Nuri : 4e lancement prévu en novembre

Photo : YONHAP News

La date du quatrième lancement de la fusée Nuri a été annoncée. L’Administration aérospatiale de Corée (KASA) l'a fixée au 27 novembre, avec une réserve du 28 novembre au 4 décembre. L’horaire prévu, estimé entre 0h54 et 1h14, sera confirmé la veille. C’est la première fois que le tir sera effectué la nuit.Ce nouveau lancement doit servir à placer en orbite, à 600 km d’altitude, le 3e satellite de nouvelle génération de taille moyenne. Il sera accompagné de 12 microsatellites.La KASA a annoncé que les préparatifs progressaient sans problème, notamment les chargements des explosifs et des satellites. Au centre de Naro, à Goheung, une infrastructure de remplissage en hydrazine a été installée pour alimenter le satellite principal. Deux tests du pas de tir, un entraînement de nuit et un premier exercice de sécurité ont été réalisés le 25 septembre.Enfin, un dernier exercice général aura lieu fin novembre avec la participation, entre autres, du gouvernement, de l’armée, de la police et des collectivités locales.