Rapport américain sur la traite des personnes : Pyongyang maintenu au plus bas niveau

Photo : KBS News

Dans l'édition 2025 de son rapport annuel sur la traite des personnes, le département d'Etat américain a maintenu la Corée du Nord au niveau 3, le classement le plus bas. Il a expliqué que le régime de Kim Jong-un n'avait déployé aucun effort significatif pour lutter contre le trafic d'êtres humains et qu'au contraire, il orchestrerait ces pratiques dans les camps de prisonniers politiques et les centres de rééducation, tout en soumettant ses ressortissants envoyés à l'étranger au travail forcé.Washington a appelé Pyongyang à mettre fin au travail forcé imposé par l'Etat, y compris celui infligé comme sanction aux fugitifs rapatriés de force, ainsi qu'à la surveillance des travailleurs envoyés à l'étranger et à la confiscation de leurs salaires.L'administration américaine publie ce rapport chaque année depuis 2001 pour le soumettre au Congrès, en vertu de la loi sur la protection des victimes de la traite et de la violence (TVPA). Les pays y sont classés en trois niveaux, selon leur respect des normes de lutte contre la traite des êtres humains et des recommandations sont proposées à chacun d'entre eux.La Corée du Nord reste classée dans la catégorie de niveau 3, sans interruption depuis 2003, aux côtés de 12 autres pays, dont l'Afghanistan, la Chine, Cuba, l'Iran et la Russie.La Corée du Sud, quant à elle, est maintenue au niveau 1, comme l'année dernière. En 2022, elle avait été rétrogradée pour la première fois au niveau 2, position qu'elle avait conservée l'année suivante.