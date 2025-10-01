Incendie au NIRS : réparation de 55 % des systèmes les plus utilisés

Photo : YONHAP News

Les services administratifs publics, à l’arrêt après un incendie au centre de données du gouvernement (NIRS), reprennent peu à peu. Selon le gouvernement, à 10h ce mardi matin, 87 des 647 systèmes paralysés avaient été rétablis, dont 20 classés niveau 1, à savoir les plus utilisés. Plus de 55 % des 36 services les plus demandés ont ainsi pu être restaurés.Aujourd'hui, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, qui dirige le centre de gestion de crise, a promis de rendre public avec transparence l’état de remise en route de tous les serveurs suspendus. Yoon Ho-jung a également averti ses concitoyens de possibles tentatives de smishing ou phishing par usurpation des agences gouvernementales.Lors du conseil des ministres hebdomadaire, aujourd'hui, le président de la République a ordonné à tous les ministères de procéder à des inspections exhaustives des systèmes de sécurité et de lui présenter un rapport de résultats d’ici mardi prochain.Lee Jae Myung les a également appelés à déployer tous les efforts possibles pour réparer au plus vite les systèmes touchés par le feu et pour minimiser les perturbations conséquentes. Il a lui aussi mis en garde contre d’éventuels piratages ou hameçonnages.Le chef de l'Etat a une nouvelle fois exprimé son incompréhension à l’égard de l’absence d’un « système double » pour la sécurité des données en cas d’urgence. Il a insisté sur la nécessité de l’instaurer.