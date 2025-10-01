Croissance : la BAD maintient ses prévisions pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Banque asiatique de développement (BAD) prévoit une croissance économique de 0,8 % en Corée du Sud en 2025 et de 1,6 % en 2026. C’est ce que révèle le rapport intitulé « Perspectives économiques en Asie pour septembre », publié mardi par le ministère sud-coréen de l’Economie et des Finances.Ces estimations sont identiques à celles émises deux mois plus tôt. La prévision de croissance pour cette année, annoncée en juillet, avait été révisée à la baisse de 0,7 point par rapport au chiffre avancé en avril, en raison de la diminution des investissements dans la construction, du ralentissement des exportations et de la morosité du marché immobilier.La BAD justifie sa dernière estimation pour 2025 en expliquant que la politique budgétaire expansionniste et l’assouplissement monétaire du gouvernement devraient stimuler la consommation au deuxième trimestre, mais que ces effets pourraient être contrebalancés par l’essoufflement du secteur de la construction et par l’impact des nouveaux tarifs américains.Les prévisions d’inflation ont également été maintenues à 1,9 % pour 2025 comme pour l’année prochaine.S’agissant de la région Asie-Pacifique, la BAD table sur une croissance de 4,8 % en 2025 et de 4,5 % en 2026 contre respectivement 4,7 et 4,6 % prévus en juillet. L’inflation devrait atteindre 1,7 et 2,1 %, comme les estimations précédentes.