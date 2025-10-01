USFK : déploiement du drone MQ-9 Reaper

Photo : YONHAP News

Les Forces américaines en Corée du Sud (USFK) ont annoncé l’établissement d’un escadron de reconnaissance de drones MQ-9 Reaper sur la base aérienne de Gunsan, dans l’ouest du pays.Equipé de missiles et de bombes guidées au laser, le MQ-9, surnommé « drone tueur », est conçu non seulement pour la surveillance mais aussi pour des frappes de précision. En 2020, il a joué un rôle clé dans l’opération qui a conduit à l’assassinat de Qassem Soleimani, un général iranien.Ce type de drone avait déjà été utilisé lors de manœuvres conjointes sud-coréano-américaines, mais il s’agit de la première présence permanente sur la péninsule. Son déploiement permettra de soutenir des opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance dans tout l’Indo-Pacifique. Les capacités conjointes à réagir face aux menaces ou aux situations imprévues seront améliorées et l'alliance bilatérale renforcée.Selon les USFK, au-delà de la mission de défense, le Reaper contribuera également à l’aide humanitaire, à la réponse aux catastrophes et à la gestion de divers défis régionaux.