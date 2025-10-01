Apec : Cho Hyun estime que Pyongyang pourrait répondre aux messages de Séoul

Photo : YONHAP News

Dans une interview accordée lundi à un média sud-coréen, Cho Hyun a estimé que Pyongyang pourrait répondre aux messages de l’administration Lee Jae Myung en faveur de l’apaisement des tensions militaires et du rétablissement de la confiance dans la péninsule.Selon le ministre des Affaires étrangères, l’envoi d’une délégation nord-coréenne à la semaine de haut niveau de l’Onu laisse entrevoir une volonté du régime de dialoguer avec la communauté internationale. Il a ajouté que les préparatifs du sommet de l’Apec à Gyeongju se faisaient en tenant compte de différents scénarios concernant la perspective d’un dialogue entre la Corée du Nord et les Etats-Unis.S’agissant des négociations Séoul-Washington visant à finaliser l’accord commercial conclu en juillet dernier, le ministre a exprimé l’espoir qu’elles aboutissent avant l’ouverture de l’Apec, tout en précisant que les dispositions contraires aux intérêts nationaux ou à la rationalité ne seraient pas acceptées.