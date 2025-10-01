Lee Jae Myung tiendra un sommet avec Shigeru Ishiba aujourd'hui à Busan

Photo : YONHAP News

Un sommet, suivi d'un dîner, entre Lee Jae Myung et Shigeru Ishiba doit se tenir aujourd'hui à Busan. Le Premier ministre japonais effectue une visite officielle de deux jours en Corée du Sud en réponse au voyage du président sud-coréen dans l'archipel en août.Lors d'un point presse lundi, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Wi Sung-lac, a souligné que les visites croisées des deux dirigeants, organisées à un mois d’intervalle, illustrent le rétablissement de la « diplomatie de la navette » entre la Séoul et Tokyo.Lors de leur entretien, les deux hommes devraient aborder des enjeux communs tels que la lutte contre le déclin démographique et le développement régional équilibré, ainsi que les perspectives de coopération pour l’avenir dans des domaines comme l’intelligence artificielle (IA) et l’énergie hydrogène.A noter que Shigeru Ishiba quittera ses fonctions une fois son successeur élu lors de l’élection du Parti libéral-démocrate début octobre. La présidence sud-coréenne a indiqué que Lee Jae Myung devrait l’inviter à continuer de contribuer au développement des relations bilatérales, même après son départ.Le sommet d'aujourd'hui revêt une signification particulière puisqu’il se tient en dehors de Séoul, conformément à la proposition faite par le chef de l'Etat lors de son déplacement à Tokyo. La dernière visite d’un dirigeant japonais pour un sommet hors de la capitale remonte à 2004, lorsque Junichiro Koizumi s’était entretenu avec le président sud-coréen Roh Moo-hyun sur l’île de Jeju. Cette démarche témoigne de la volonté des deux pays de coopérer pour dynamiser les régions.