Début de l’audience formelle du procès de Han Duck-soo

Photo : YONHAP News

La première audience formelle du procès de l’ex-Premier ministre a débuté aujourd’hui. En poste au moment de la déclaration de la loi martiale par Yoon Suk Yeol, en décembre dernier, Han Duck-soo a été inculpé notamment pour l'avoir aidé dans l'instauration du coup de force, pour parjure et pour falsification de documents officiels. Il n’a toutefois pas été mis en détention.Interrogé par les journalistes avant d’entrer dans la salle d’audience du tribunal du district central de Séoul, l’ex-chef du gouvernement a refusé de répondre à leurs questions.La séance a débuté par la procédure nécessaire pour établir l’identité de l’inculpé et sa situation personnelle. Puis, l’équipe du procureur spécial Cho Eun-sok a énuméré les points importants des faits qui lui sont reprochés. Les avocats de la défense ont ensuite présenté leurs arguments.Avant son ouverture, la séance a été filmée pendant une minute avec l’autorisation du juge qui la préside. Elle sera retransmise en différé en intégralité sur Internet après suppression des données personnelles de Han Duck-soo. Il sera toutefois interdit de montrer les images prises par les caméras de surveillance du Bureau présidentiel le soir de la proclamation de l’état d’exception. Des images qui servent de preuves dans le procès.