Hannah Cho intègre le Philharmonique de Vienne

Photo : YONHAP News

La violoniste américaine Hannah Cho est devenue la première musicienne d’origine coréenne à obtenir un poste permanent à l’Orchestre philharmonique de Vienne, depuis sa fondation en 1842. Elle a été titularisée au sein des seconds violons, après avoir réussi le vote final de l’orchestre le 22 septembre.Le Philharmonique de Vienne, composé de 148 membres, est célèbre pour son recrutement exigeant. Les nouveaux doivent d’abord intégrer l’Orchestre de l’Opéra d’État de Vienne, y jouer plusieurs années, puis passer une période probatoire au Philharmonique, avant le vote décisif.Initiée au violon à trois ans aux États-Unis, Cho a fait ses débuts en soliste à douze ans, puis a étudié à la Juilliard School. Elle a intégré l’Académie du Philharmonique de Vienne en 2019, et a réussi en 2022 l’audition pour l’Orchestre de l’Opéra d’État.En novembre, la musicienne participera au concert « 2025 L’Orchestre philharmonique de Vienne en Corée » au Centre des arts de Séoul.