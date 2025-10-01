Lee-Ishiba : Séoul et Tokyo s’engagent à relever ensemble les défis communs

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et le Premier ministre japonais se sont entretenus mardi en fin de journée à la Nurimaru Apec House, à Busan, dans le sud-est de la Corée du Sud. Pour leur troisième sommet, ils sont notamment convenus de la nécessité de réagir ensemble à l’évolution rapide de l’ordre commercial mondial.Lors d’un point presse organisé à l’issue de la rencontre, la porte-parole de la présidence sud-coréenne a expliqué que Lee Jae Myung et Shigeru Ishiba avaient souligné que leurs pays devaient agir conjointement aux turbulences de l’environnement géopolitique et commerciale en tant que voisins partageant des points communs et partenaires mondiaux de coopération.Les deux hommes ont également insisté sur l’importance de favoriser la « diplomatie de la navette », consistant en des visites croisées et régulières entre les dirigeants des deux pays afin de promouvoir un développement commun. Le chef de l'Etat sud-coréen a notamment mis en avant la proximité géographique de Séoul et Tokyo, souhaitant qu’elle se reflète aussi sur les plans émotionnel, économique, social, culturel et sécuritaire.S’agissant de la situation dans la péninsule coréenne, Lee a expliqué les efforts de son gouvernement visant à résoudre la question nucléaire nord-coréenne, à apaiser les tensions et à instaurer la confiance en faveur de la paix, tout en sollicitant la collaboration du Japon. Les deux dirigeants ont ensuite réaffirmé leur engagement pour une dénucléarisation complète et une paix durable dans la péninsule.Lee et Ishiba ont par ailleurs adopté un communiqué commun sur la création d’un organe consultatif conjoint destiné à résoudre les défis sociaux auxquels leurs pays sont confrontés, tels que la dénatalité, le vieillissement, le développement territorial équilibré ou encore le suicide.Enfin, concernant les contentieux historiques, le président sud-coréen a affirmé que le passé commun devait être regardé en face tout en poursuivant une coopération tournée vers l’avenir. Position à laquelle le chef du gouvernement nippon a exprimé son accord lors d’une rencontre avec des journalistes japonais à l’issue du sommet.Avant le tête-à-tête, Ishiba s'est recueilli sur la tombe de Lee Soo-hyun. En 2001, cet étudiant de 26 ans avait sauvé la vie d’un Japonais dans une station de métro à Tokyo. Il est considéré depuis comme un symbole de l'amitié coréano-japonaise.Par ailleurs, le Premier ministre japonais quittera ses fonctions début octobre, après la désignation de son successeur lors de l’élection du Parti libéral-démocrate.