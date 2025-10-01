Incendie au NIRS : le taux de restauration atteint 15 %

Photo : YONHAP News

Ce mercredi matin à 6h, six jours après l'incendie qui a touché le centre de données du gouvernement (NIRS), 97 des 647 systèmes administratifs paralysés avaient été rétablis. Soit 15 % de l’ensemble. Concernant ceux de niveau 1, les plus utilisés par les citoyens, plus de la moitié ont déjà été remis en service.Selon le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), environ 130 fonctionnaires et plus de 570 spécialistes sont mobilisés pour l’opération de réparation.Les désagréments demeurent pour les citoyens. Cependant, certains services comme le guichet en ligne Gouvernement24, et les bornes des documents administratifs fonctionnent de nouveau, ce qui a permis d'éviter une trop grande confusion.L’incendie ayant sévèrement endommagé 96 systèmes situés au 5e étage de l’immeuble, le gouvernement compte recourir au cloud de la succursale de Daegu afin de normaliser les services. Le retour à la normal devrait prendre quatre semaines.