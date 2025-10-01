Aéroports : le syndicat national des travailleurs se met en grève

Photo : YONHAP News

Depuis ce mercredi matin 6h, les travailleurs de 15 aéroports sud-coréens, dont ceux d'Incheon et de Gimpo, ont entamé une grève générale illimitée.L’Union nationale des travailleurs des aéroports organise un rassemblement cet après-midi à 14h près de la sortie 3 des vols domestiques de l’aéroport de Gimpo. Elle compte poursuivre le mouvement jusqu’à ce que ses revendications soient acceptées, y compris pendant les vacances de Chuseok, la fête des moissons, qui s’étalent du 3 au 9 octobre.Près de 15 000 employés chargés de la maintenance des pistes et des bâtiments, de la lutte contre l'incendie, ainsi que de la gestion des installations électriques sont concernés.Le 19 septembre dernier, l’Union avait déjà mené une grève d’avertissement pour réclamer le passage de trois équipes à quatre dans un système de travail en deux postes.