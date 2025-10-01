Aller au menu Aller à la page

Donald Trump ouvert au dialogue Kim Jong-un « sans conditions préalables »

Write: 2025-10-01 10:50:06Update: 2025-10-01 11:45:26

Photo : YONHAP News

Le président américain est disposé à engager des discussions avec le dirigeant nord-coréen « sans conditions préalables ». C’est ce qu’a indiqué un responsable de la Maison Blanche, mardi, en réponse à une question d'un journaliste de la KBS sur la possibilité d'un dialogue entre les deux parties sans évoquer la question nucléaire.

Le responsable a précisé que, durant son premier mandat, Donald Trump avait tenu trois sommets historiques avec Kim Jong-un, qui avaient contribué à stabiliser la péninsule coréenne. Il a ensuite affirmé que la politique des Etats-Unis à l’égard de la Corée du Nord n’avait pas changé, insinuant leur attachement à l’objectif de dénucléarisation complète.

Si l’expression « dénucléarisation » n’a pas été explicitement employée, cela traduit sans doute une prudence liée à la perspective d’une éventuelle reprise de contact avec Pyongyang.

Le mois dernier, Kim Jong-un s’était déclaré prêt à engager des négociations si Washington renonçait à son obsession de dénucléariser son régime et acceptait une coexistence pacifique.
