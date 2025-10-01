Fête nationale chinoise : Kim Jong-un félicite Xi Jinping

Photo : KCNA / Yonhap News

Le dirigeant nord-coréen a adressé un message de félicitations au président chinois à l’occasion de la 76e fête nationale de la Chine. Il y a réaffirmé sa volonté de renforcer la communication et la coopération stratégiques entre Pyongyang et Pékin.Selon la KCNA, Kim Jong-un y a déclaré que quelles que soient les évolutions de la situation internationale, développer sans cesse l’amitié traditionnelle bilatérale restait la position inébranlable de son régime. Il a ajouté que la Corée du Nord était prête à œuvrer conjointement pour défendre la paix et la stabilité dans la région, voire dans le monde.Selon lui, les citoyens chinois ont réalisé des accomplissements remarquables dans la construction d’un Etat socialiste moderne et l'empire du Milieu remportera de brillants succès dans la réalisation du rêve de renaissance de son peuple.La fête nationale chinoise commémore la proclamation, le 1er octobre 1949 par Mao Zedong de la fondation de la République populaire de Chine. Chaque année, Kim Ⅲ envoie un message à son homologue pour célébrer ce jour.