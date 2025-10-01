La Corée du Sud réélue au conseil de l’OACI

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a été réélue membre du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Selon le ministère des Affaires étrangères, lors de la 42e assemblée générale qui s’est tenue hier à Montréal, au Canada, elle a obtenu le soutien de 158 Etats sur les 183 ayant participé au vote. C'est sa neuvième réélection successive depuis 2001.Le Conseil constitue l’organe suprême de décision de l’OACI. Il fixe les orientations de la politique aérienne internationale, adopte les normes mondiales et joue un rôle de médiateur en cas de litiges. Ses 36 membres sont élus tous les trois ans.Selon le ministère, cette réélection prouve que les efforts de Séoul pour la sécurité, la sûreté et le développement des services aériens sont largement soutenus par la communauté internationale, confirmant son statut de puissance aéronautique.Le gouvernement prévoit de poursuivre ses contributions, notamment en élargissant les formations spécialisées pour les personnels de l’aviation des nations en développement, et en rejoignant les initiatives de l’OACI pour renforcer la sécurité et réduire les émissions de carbone.