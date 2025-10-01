Corée-USA : première réunion du groupe de travail sur les visas

Photo : YONHAP News

Le groupe de travail conjoint entre la Corée du Sud et les Etats-Unis sur les questions de visas a tenu sa première réunion, hier à Washington. Créé après la mise en détention massive de travailleurs sud-coréens par l’immigration américaine dans l'Etat de Géorgie début septembre, il est chargé d’élaborer des solutions institutionnelles afin de résoudre les problèmes liés à la délivrance de visas aux ressortissants sud-coréens et de prévenir ainsi qu’un tel incident ne se reproduise.Selon un communiqué publié mardi par le département d’Etat, son secrétaire adjoint a ouvert la réunion en soulignant que la Corée du Sud est l’un des principaux pays investisseurs aux Etats-Unis. Christopher Landau a réaffirmé l’engagement de l’administration Trump à accueillir et à encourager les investissements étrangers, tout en insistant sur le rôle clé de la main-d’œuvre qualifiée dans leur réussite.Le département d’Etat a également indiqué que Washington travaillait en étroite collaboration avec Séoul afin de renforcer le partenariat bilatéral en matière de commerce et d’investissement, notamment en facilitant la délivrance de visas appropriés aux ressortissants sud-coréens, leur permettant ainsi de poursuivre leurs activités d’investissement sur le territoire américain, conformément à la législation en vigueur.