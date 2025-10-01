Exportations : progression de 12,7 % en septembre

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes ont augmenté de 12,7 % sur un an en septembre. Selon les données publiées aujourd’hui par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie, elles se sont élevées à 65,95 milliards de dollars. C'est la première fois qu'une hausse est enregistrée pendant quatrième mois consécutifs.En détail, les semi-conducteurs se sont établis à 16,6 milliards de dollars (+22 %) établissant un nouveau record pour le deuxième mois consécutif. Les automobiles ont également enregistré un niveau jamais atteint pour un mois de septembre, avec 6,4 milliards de dollars (+16,8 %).Par pays, les ventes vers les Etats-Unis ont diminué (-1,4 %) en raison de l'incertitude liée aux droits de douane. En revanche, celles vers les membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (Asean) ont atteint un record (+17,8 %) et celles vers la Chine ont légèrement augmenté (+0,5 %).Les importations sud-coréennes ont totalisé 56,4 milliards de dollars, en hausse de 8,2 %. La balance commerciale de septembre affiche ainsi un excédent de 9,56 milliards de dollars. La Corée du Sud enregistre des excédents commerciaux mensuels depuis juin 2023, à l’exception de janvier 2025.