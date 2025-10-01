Apec : Gyeongju pourrait accueillir les sommets bilatéraux entre Séoul, Washington et Pékin

Photo : YONHAP News

A l'occasion du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) prévu du 31 octobre au 1er novembre, la ville de Gyeongju devrait être le théâtre des rencontres bilatérales entre Séoul et Washington, Séoul et Pékin, ainsi qu’entre Washington et Pékin.Selon des sources diplomatiques, les autorités sud-coréennes et américaines sont en train de coordonner le tête-à-tête entre Lee Jae Myung et Donald Trump dans cette ville située dans le sud-est de la péninsule.Quant au président chinois, il devrait séjourner uniquement à Gyeongju, ce qui laisse prévoir que les entrevues avec ses homologues sud-coréen et américain y auront lieu également. Pékin avait initialement contacté l’hôtel Shilla à Séoul pour une réservation en octobre, mais a annulé la demande la semaine dernière. Quel que soit le lieu de leurs rencontres, une visite d’Etat de Xi Jinping reste toujours probable.Toutefois, l’agenda du locataire de la Maison Blanche n’étant pas encore finalisé, un changement de lieu reste possible. Washington a d’ailleurs réservé des hébergements à la fois à Gyeongju et à Séoul.