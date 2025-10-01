Apec : l’exercice Hoguk pourrait être ajourné

Photo : YONHAP News

L'armée sud-coréenne envisage de reporter à novembre l’exercice militaire annuel Hoguk. Cet événement était prévu du 15 au 22 octobre dans le Gyeonggi, le Gangwon et le Chungcheong du Nord.En cause : le sommet de l’Apec qui débutera le 31 octobre à Gyeongju, ainsi que de la nomination prévue des généraux. Un responsable de l’état-major interarmées (JCS) a confirmé qu’un ajournement du calendrier était à l’étude, mais aucune décision n’a encore été prise.L’entraînement Hoguk mobilise chaque année les forces terrestres, navales et aériennes pour améliorer les opérations conjointes et consolider la position de défense. Les GI’s en Corée du Sud y participent habituellement.Certains observateurs estiment que cet éventuel report reflète la volonté du gouvernement de Lee Jae Myung d’apaiser les tensions militaires avec Pyongyang et de bâtir la confiance.