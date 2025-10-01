Journée des forces armées : Lee Jae Myung prône une défense nationale autonome

Photo : YONHAP News

Dans son discours prononcé à l’occasion de la 77e Journée des forces armées, ce matin, le président de la République a réaffirmé son engagement en faveur d’une défense nationale autonome.Lee Jae Myung a déclaré qu’une défense indépendante était indispensable pour répondre activement à l’évolution rapide de l’environnement sécuritaire, ajoutant que la Corée du Sud devait développer ses propres capacités afin de préserver la paix et la prospérité sur son territoire.Le chef de l’Etat a également promis de restructurer les forces armées en les transformant en une armée d’élite, intelligente et puissante, capable de relever les défis des guerres de l’avenir qui ne reposent plus sur la supériorité numérique. Pour ce faire, le gouvernement augmentera son budget consacré à la défense.Le président a en outre réitéré sa volonté de reprendre le contrôle opérationnel en temps de guerre (Opcon), actuellement détenu par les forces américaines, sur la base d’une alliance solide entre Séoul et Washington.