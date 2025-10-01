Journée des forces armées : de nouvelles armes de pointe dévoilés

Photo : YONHAP News

Lors du défilé militaire organisé ce matin au quartier général de Gyeryongdae dans le Chungcheong du Sud pour marquer l’anniversaire de la fondation de l’armée nationale, une quarantaine d'armes de pointe ont été présentées.Parmi elles figuraient le lance-roquettes multiples de 230 mm « Cheonmu », le missile sol-air de moyenne portée « Cheongung-II », capable d’intercepter des avions et des missiles balistiques, le missile sol-air longue portée (L-SAM), en mesure d’abattre des missiles ennemis à une altitude supérieure à 40 km, ainsi que l’obusier automoteur K9 et le char K2, exportés à l’étranger.Le missile balistique « Hyunmoo-5 », élément clé du système de « punitions et représailles massives coréennes » (KMPR), déjà présenté lors de la parade de l’an dernier, a de nouveau fait son apparition.Le public a également pu découvrir pour la première fois des drones de faible visibilité, capables d’effectuer des missions de reconnaissance, d’attaque et de guerre électronique aux côtés de chasseurs pilotés, ainsi que des drones furtifs polyvalents assistés par l’intelligence artificielle (IA).