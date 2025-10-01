Kang Kyung-wha nommée ambassadrice sud-coréenne aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Kang Kyung-wha, actuelle présidente et PDG de l’Asia Society, a été nommée ambassadrice aux Etats-Unis. L’annonce officielle a été faite aujourd’hui.Passée par le service anglais de KBS WORLD, elle était ministre des Affaires étrangères du gouvernement Moon Jae-in durant la phase de dialogue entre Pyongyang et Washington en 2018 et 2019, avant de quitter ses fonctions en février 2021.Première femme et première ambassadrice non issue du concours diplomatique à occuper ce poste, elle est considérée comme la personne idéale pour assurer une coordination avec l'administration Trump sur la politique à l’égard de la Corée du Nord, alors que la possibilité d'une reprise du dialogue entre les deux parties est de nouveau évoquée.Ses premières missions seront de préparer la visite de Donald Trump en Corée du Sud, en marge du sommet de l’Apec qui se tiendra à Gyeongju, ainsi que d’organiser une rencontre bilatérale avec le président Lee Jae Myung.Kang Kyung-hwa devra également mener les négociations avec les Etats-Unis sur plusieurs dossiers sensibles, dont les droits de douane, la modernisation de l’alliance et la révision de l’accord de coopération nucléaire.