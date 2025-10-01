Accord de sécurité Séoul-Washington : publication attendue avant le sommet de l’Apec

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré, hier, que l’accord de sécurité, conclu lors du sommet entre la Corée du Sud et les États-Unis en août dernier, pourrait être rendu public en octobre.Dans un entretien avec l'agence de presse Yonhap, Cho Hyun a précisé qu’il prévoyait de le publier avant le sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), prévu à partir du 31 octobre à Gyeongju. Initialement, la publication devait intervenir en même temps que l’accord commercial, mais l’impasse des négociations sur ce dernier a conduit à un changement de cap.Selon le chef de la diplomatie, l’accord de sécurité pourrait comprendre une augmentation du budget de défense sud-coréen, ainsi que l’acquisition de systèmes d’armement américains. Il a également indiqué que des éléments de la convention nucléaire entre Séoul et Washington, notamment relatifs à l’élargissement des droits de la Corée du Sud en matière d’enrichissement et de retraitement d'uranium, pourraient y être inclus.Par ailleurs, Cho Hyun a souligné qu’il se préparait à la possibilité d’un dialogue entre Kim Jong-un et Donald Trump à l’occasion de l’Apec. Il a exprimé le souhait qu’une telle rencontre contribue à l’apaisement des tensions et à l’établissement de la paix dans la péninsule coréenne.