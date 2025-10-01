Pyongyang- Moscou : les ministres de la Défense se rencontrent

Photo : YONHAP News

Le ministre nord-coréen de la Défense a rencontré, mercredi, son homologue russe à l’occasion de la cérémonie d’inauguration d’une statue dans l’oblast de Moscou. C’est ce qu’ont annoncé le ministère russe de la Défense et l’agence de presse RIA Novosti.Cette statue, intitulée « Les alliés - les partisans de Joseon de la résistance anti-japonaise », a été créée pour commémorer les soldats nord-coréens ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale.No Kwang-chol a alors souligné que Pyongyang soutiendrait pleinement le combat mené par le gouvernement, l’armée et le peuple russes sous la direction du président Poutine, pour défendre fermement le droit à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’intérêt national.Pour sa part, Andreï Belooussov a estimé que la participation des troupes nord-coréennes à l’opération de libération de la région de Koursk confirmait l’alliance stratégique globale entre la Russie et la Corée du Nord, ajoutant que ce monument symbolisait la fraternité entre les deux alliés.Présent à la cérémonie, Vladimir Medinski, conseiller spécial de Vladimir Poutine, a rappelé que les deux pays partageaient de nombreuses racines historiques communes. Il a également affirmé que le monument inauguré symbolise leur fraternité forgée dans le feu et le sang.