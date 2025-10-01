IA : Lee Jae Myung envisage un assouplissement réglementaire

Photo : YONHAP News

A l'occasion de sa rencontre avec le PDG d'OpenAI mercredi, le président de la République a déclaré que, dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), il pourrait envisager un assouplissement partiel des réglementations, notamment la séparation des capitaux financiers et industriels. A condition que des dispositifs de sécurité soient mis en place.Cette information a été communiquée par le directeur chargé des politiques du Bureau présidentiel, lors d’un point presse à la suite des échanges entre Lee Jae Myung et Sam Altman.Kim Yong-beom a également mentionné la signature d’une lettre d’intention de coopération pour la fourniture de wafers entre OpenAI et Samsung-SK. Il a précisé que l’assouplissement réglementaire, évoqué par le chef de l’Etat, visait à faciliter la mobilisation d'importants investissements nécessaires en lien avec cet accord.Par ailleurs, selon lui, l'entreprise américaine a adhéré à l’orientation politique de Séoul pour un développement régional équilibré. Dans ce contexte, elle prévoit de construire de grands centres de données dans le sud-ouest et le sud-est de la Corée du Sud, ce qui devrait contribuer à la dynamisation économique locale.