Le tribunal maintient en détention Han Hak-ja et Kweon Seong-dong

Photo : YONHAP News

La justice a ordonné le maintien en détention provisoire de la cheffe de l’église de l’Unification, Han Hak-ja, et du député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kweon Seong-dong. Le tribunal du district central de Séoul a en effet rejeté, la nuit dernière, leur demande d’examen de la légalité de leur emprisonnement.Placée derrière les barreaux le 23 septembre, la dirigeante octogénaire de la secte Moon est suspectée d’avoir soudoyé l’ex-président destitué, Yoon Suk Yeol, et son épouse pour exploiter leur influence pour différents projets que son église souhaitait mener. Pour cela, deux mois avant l'élection présidentielle de mars 2022, elle aurait fait remettre 100 millions de wons à l’élu conservateur, un des hommes forts de la campagne de Yoon. Le parlementaire est donc accusé de violation de la loi sur le financement politique, et incarcéré depuis le 16 septembre.En déposant leur recours, Han Hak-ja a invoqué les problèmes de santé, et Kweon Seong-dong l’absence de risque de destruction de preuves. De leur côté, les enquêteurs du procureur spécial Min Joong-ki, qui continuent leurs investigations sur les allégations les visant, ont insisté sur la nécessité de les garder en prison.Par ailleurs, le juge responsable du procès pénal de l’ancien chef de l’Etat pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale en décembre dernier, a permis à l’équipe du procureur spécial Cho Eun-suk, de filmer et retransmettre partiellement une nouvelle audience, qui doit s’ouvrir ce matin. A savoir le début de la séance avant que l’audition de témoins ne commence. Toutefois, l’inculpé ne devrait pas s'y présenter.