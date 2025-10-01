Incendie au NIRS : rétablissement de 17 % des systèmes touchés

Photo : YONHAP News

Le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a annoncé que, ce matin à 6h, 110 des 647 systèmes gouvernementaux, affectés par l’incendie au Service national de ressources informationnelles (NIRS) à Daejeon, avaient été remis en service. Soit un taux de rétablissement de 17 %.Lors d'une réunion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a déclaré qu’il était bien conscient que la vitesse actuelle de restauration ne répondait pas aux attentes. Celui qui est aussi chef du CDSCHQ a ajouté que le gouvernement avait mobilisé toutes les ressources humaines et budgétaires nécessaires, et avait déployé des experts privés ainsi que du personnel d’instituts de recherche, afin d’accélérer le rétablissement.Yoon Ho-jung a affirmé que l'exécutif s’emploierait sans relâche à restaurer et normaliser les systèmes pour assurer la stabilité de la vie quotidienne des citoyens.