Inauguration du comité présidentiel sur les échanges culturels populaires

Photo : YONHAP News

Le comité présidentiel sur les échanges culturels populaires a été inauguré, mercredi, au KINTEX de Goyang dans le Gyeonggi, avec à sa tête Park Jin-young.Présent à l’événement, le chef de l'Etat a déclaré que le gouvernement soutiendrait activement la culture populaire pour qu’elle devienne une industrie clé pour l'avenir de l'économie nationale. Il a ajouté que ce soutien serait accordé selon le principe de « non-ingérence », afin de garantir pleinement l'autonomie et la créativité.En citant Baekbom Kim Gu, figure symbolique du mouvement d’indépendance, qui soulignait « la force de la culture », Lee Jae Myung a exprimé son souhait de voir la Corée du Sud devenir un pays qui guide la paix mondiale grâce à la puissance de sa culture.Enfin, le président de la République a souligné que le comité constituerait une plateforme publique-privée visant à élargir la coopération et les échanges internationaux de la culture coréenne, tout en favorisant la croissance des industries concernées.Le comité est co-dirigé par le fondateur de JYP Entertainment et Choi Hwi-young, ministre de la Culture, du Sport et du Tourisme.