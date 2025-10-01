Fête nationale chinoise : Choe Son-hui a félicité son homologue Wang Yi

Photo : YONHAP News

La ministre nord-coréenne des Affaires étrangères a adressé un message de félicitations à son homologue chinois pour le 76e anniversaire de la République populaire de Chine.D’après l’agence officielle nord-coréenne, la KCNA, Choe Son-hui y a affirmé que « ces 76 dernières années, le peuple chinois avait accompli des résultats remarquables dans l’exécution de la grande cause du socialisme à la chinoise sous la direction du parti communiste ». Elle a ajouté que « les événements commémorant l’anniversaire de la victoire sur le Japon, le 3 septembre, étaient une importante opportunité pour montrer la puissance croissante de l’empire du Milieu et son statut sur la scène internationale ».La ministre nord-coréenne a également souligné que les diplomaties des deux pays portaient une responsabilité importante dans le développement de leur amitié traditionnelle de manière à l’adapter à la nouvelle ère.Choe Son-hui s'était déplacée à Pékin, du 27 au 30 septembre, pour s'entretenir avec Wang Yi et le Premier ministre chinois, Li Qiang. L’occasion pour eux de réaffirmer leur volonté de renforcer la communication stratégique et la coopération entre les deux voisins, ainsi que de multiplier les échanges de visites de leurs responsables de haut rang.