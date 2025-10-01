Apec : Donald Trump reconfirme son rendez-vous avec Xi Jinping à Gyeongju

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis a reconfirmé qu’il allait rencontrer son homologue chinois dans le cadre du sommet de l’Apec, prévu à Gyeongju, et échanger à cette occasion sur la question du soja américain, dont Pékin a suspendu les achats.Dans un message posté hier sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a mis en avant que la Chine avait pris une telle décision afin d’utiliser cette graine comme levier dans les négociations commerciales avec Washington et que les cultivateurs américains subissaient des pertes conséquentes. Puis, il a ajouté que les droits de douane généraient des recettes énormes et que son administration en débloquerait une partie pour les aider.Le locataire de la Maison Blanche en a profité pour brocarder de nouveau son prédécesseur. Selon lui, Joe Biden n’a pas mis à exécution l’accord en vertu duquel l'empire du Milieu avait promis d’importer les produits agricoles américains, en particulier le soja, pour une valeur de plusieurs milliards de dollars.Pour rappel, à l’issue d’un échange téléphonique avec le dirigeant chinois le 19 septembre, Donald Trump avait déjà annoncé sur sa plateforme qu’ils étaient convenus de se voir à Gyeongju.