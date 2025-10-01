Journée des Coréens de l’étranger : Lee Jae Myung promet de défendre leurs droits et intérêts

Photo : YONHAP News

Le 19e anniversaire de la journée des Coréens de l’étranger aura lieu dimanche. Une cérémonie le marquant a été organisée aujourd’hui à Séoul, en présence du président de la République.Dans sa prise de parole, Lee Jae Myung s’est engagé à redoubler d'efforts pour protéger leurs droits, leurs intérêts et leur sécurité. Il a promis un soutien éducatif et culturel pour aider les expatriés de future génération à devenir les leaders mondiaux, tout en gardant leur identité nationale.Le chef de l’Etat a également affiché sa volonté de mobiliser l’intelligence collective en vue d’abaisser l’âge d’acquisition de la double nationalité, un souhait formulé depuis longtemps par la communauté coréenne à l’étranger.Le président Lee a par ailleurs annoncé son intention d’œuvrer pour faciliter les votes des sud-Coréens installés outre-mer lors des élections. Il a ensuite salué l’organisation de leur communauté solidaire à travers le monde au cours de 120 dernières années.Le dirigeant a tenu à souligner l’enjeu de la commémoration d’aujourd’hui, rappelant qu’elle a lieu pour l'année du 80e anniversaire de la libération de la Corée du joug japonais.Enfin, pour terminer, Lee Jae Myung les a encouragés à transmettre leur langue maternelle à leurs descendants et a invité tous ses concitoyens, 50 millions dans le pays et 7 millions de l’étranger, à joindre leurs efforts pour sortir la Corée du Sud de la crise et réaliser un rebond plus important.