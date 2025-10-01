Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Politique

Journée des personnes âgées : Lee Jae Myung fait de leur bien-être une priorité

Write: 2025-10-02 13:52:53Update: 2025-10-02 14:05:55

Journée des personnes âgées : Lee Jae Myung fait de leur bien-être une priorité

Photo : YONHAP News

A l’occasion de la 20e journée des personnes âgées, aujourd'hui, le président de la République a publié un message sur les réseaux sociaux, dans lequel il exprime sa volonté d’assurer aux seniors une vie sûre et épanouie.

Lee Jae Myung a annoncé que leur santé et leur bien-être sont désormais une priorité nationale, alors que le pays entre dans une société super-âgée. Il a ajouté que le gouvernement élaborerait des politiques globales et rigoureuses et renforcerait son soutien afin de favoriser leur participation sociale. 

Le chef de l’État a également rendu hommage au travail acharné des aînés, soulignant que la Corée du Sud d'aujourd'hui est le fruit de leurs efforts constants. Il a rappelé que le peuple coréen a la responsabilité de se souvenir de leur dévouement, de protéger leur dignité et leurs droits ainsi que de bâtir une société où tous les citoyens peuvent vivre en harmonie.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >