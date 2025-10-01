Journée des personnes âgées : Lee Jae Myung fait de leur bien-être une priorité

Photo : YONHAP News

A l’occasion de la 20e journée des personnes âgées, aujourd'hui, le président de la République a publié un message sur les réseaux sociaux, dans lequel il exprime sa volonté d’assurer aux seniors une vie sûre et épanouie.Lee Jae Myung a annoncé que leur santé et leur bien-être sont désormais une priorité nationale, alors que le pays entre dans une société super-âgée. Il a ajouté que le gouvernement élaborerait des politiques globales et rigoureuses et renforcerait son soutien afin de favoriser leur participation sociale.Le chef de l’État a également rendu hommage au travail acharné des aînés, soulignant que la Corée du Sud d'aujourd'hui est le fruit de leurs efforts constants. Il a rappelé que le peuple coréen a la responsabilité de se souvenir de leur dévouement, de protéger leur dignité et leurs droits ainsi que de bâtir une société où tous les citoyens peuvent vivre en harmonie.